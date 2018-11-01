Колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі забанили на Вікіпедії через редагування сторінки про легендарного українця Володимира Кличка.

Слова боксера наводить Xsport з посиланням на As.com.

"Так, це правда: я робив це, поки мене не забанили. Я хотів довести, що на вікіпедії кожен може писати що заманеться. На моїй сторінці хтось весь час ставить статус закінчив кар'єру. А я не закінчив. Я виправляю статус на активний, а він весь час змінює його назад. Очевидно, хтось дуже хоче, щоб я пішов з боксу. Швидше за все, це хтось із Лондона", — сказав Ф'юрі.