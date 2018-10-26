Дерев'янченко: Хочу завершити бій нокаутом

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко не ставить перед собою мети нокаутувати Даніеля Джейкобса але якщо йому випаде така нагода, то він нею скористається.

Про це розповів сам боксер.

"Якщо бій буде тривалим, то я готовий, тому що тренувався до цього. Але, звичайно ж, я б хотів завершити бій достроково, поставити в ньому знак оклику, як я це завжди роблю. Хочу дати вболівальникам видовище, дати їм те, що вони хочуть побачити",- сказав Дерев'янченко.

Нагадаємо, бій Дерев'янченка та Джейкобса відбудеться в ніч з 27 на 28 жовтня у Нью-Йорці. Стало відомо, хто в Україні покаже двобій.

Тим часом Дерев'янченко провів останні спаринги.

Джерело - ua-football.