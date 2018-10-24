Ломаченко: Залишуся в цій вазі

Українець Василь Ломаченко має намір працювати в своїй нинішній вазі 135 фунтів (61,2 кілограма) і міняти категорію поки не планує.

Про це сказав сам боксер.

"Я планую залишатися у своїй нинішній вазі 135 фунтів. Я бився з Хорхе Лінаресом і розумів, що він все-таки завеликий для мене. Тому зосереджуся на цій вазі. Відчуваю, що це не моя ідеальна вага, і потрібно працювати, щоб поліпшити ситуацію", - сказав Ломаченко.

Бій Ломаченко - Педраса відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBO в легкій вазі.

Нагадаємо, Ломаченко розповів, що готовий битися з усіма топовими бійцями.

Раніше українець розповів, що йому не подобається Мак-Грегор.

Джерело - sport.ua.