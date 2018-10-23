Нурмагомедов хоче встановити рекорд у Лужниках

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов зустрівся з генеральним секретарем Федерації боксу Росії Умаром Кремльовим.

На своїй сторінці в Instagram боєць написав.

"Обговорили бій з Мейвезером. Хочемо, щоб він відбувся в Москві на легендарній арені Лужники. Впевнені, зберемо 100 тисяч глядачів, а також встановимо світовий рекорд з продажу платних трансляцій. А найважливіше, що в кутку буде мій батько, оскільки в Москву віза непотрібна. Питання до моїх уболівальникам: ви в мене вірите? Або теж вважаєте, що він (Флойд - ред.) мене вирубить з боксу?", — написав Нурмагомедов.