Нурмагомедов хоче встановити рекорд у Лужниках

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов зустрівся з генеральним секретарем Федерації боксу Росії Умаром Кремльовим.
На своїй сторінці в Instagram боєць написав.
"Обговорили бій з Мейвезером. Хочемо, щоб він відбувся в Москві на легендарній арені Лужники. Впевнені, зберемо 100 тисяч глядачів, а також встановимо світовий рекорд з продажу платних трансляцій. А найважливіше, що в кутку буде мій батько, оскільки в Москву віза непотрібна. Питання до моїх уболівальникам: ви в мене вірите? Або теж вважаєте, що він (Флойд - ред.) мене вирубить з боксу?", — написав Нурмагомедов.
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Сегодня состоялась встреча с генеральным секретарём Федерации бокса России @umar_kremlev Обсудили бой с Мэйвезером. Хотим, чтобы бой прошёл в Москве на легендарной арене Лужники.Уверены,что соберём 100 тыс зрителей,а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций. А,самое важное,в углу будет мой Отец, в Москву виза ведь не нужна. А так вопрос к моим болельщикам: вы в меня верите? Или тоже считаете, что он меня вырубит по боксу?😁 #толькоВперёд #победатолькоотВсевышнего
Флойд Мейвезер заявив, що битиметься з Хабібом Нурмагомедова і Конором Мак-Грегором 2019 року.
Джерело - Чемпіон.