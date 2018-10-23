Ломаченко: Потрібно народитися з Лома-чіпом

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко розповів про своїх батьків.

Його слова наводить Sky Sports.

"Я не відрізняв батька від тренера. Іноді, звичайно, у нас існують певні проблеми і розбіжності, але ми завжди залишаємося сім'єю. Мама завжди підтримує, я люблю свою сім'ю. Мій батько може навчити і пояснити тільки на 50 відсотків, але вам потрібно народитися з чіпом в плечі. Лома-чіпом", — сказав Ломаченко.