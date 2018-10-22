Ломаченко: У мене немає часу дивитися бої Педраси

Чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко заявив, що ще не дивився боїв свого наступного суперника Хосе Педраси.
Слова українця наводить Xsport.
"Це мій перший об'єднавчий бій, і я не можу дочекатися цього дня. Після поєдинку з Педрасою багато дверей відкриються. Нокаутую я його? Не знаю, це ж бокс. Зараз я не можу нічого сказати про його стиль. У мене немає часу дивитися його бої. За кілька тижнів ми сядемо з командою і вивчимо його", — розповів Ломаченко.
Бій Ломаченка - Педраса відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBO в легкій вазі.
Нагадаємо, Ломаченко розповів, що готовий битися з усіма топовими бійцями.
Раніше українець розповів, що йому не подобається Мак-Грегор.
Джерело - Xsport.