Ломаченко: У мене немає часу дивитися бої Педраси

Чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко заявив, що ще не дивився боїв свого наступного суперника Хосе Педраси.

Слова українця наводить Xsport.

"Це мій перший об'єднавчий бій, і я не можу дочекатися цього дня. Після поєдинку з Педрасою багато дверей відкриються. Нокаутую я його? Не знаю, це ж бокс. Зараз я не можу нічого сказати про його стиль. У мене немає часу дивитися його бої. За кілька тижнів ми сядемо з командою і вивчимо його", — розповів Ломаченко.