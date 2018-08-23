Дерев'янченко боксуватиме з Джейкобсом. ВІДЕО

Поєдинок за вакантний титул чемпіона світу в середній вазі за версією IBF між українцем Сергієм Дерев'янченком і американцем Даніелем Джейкобсом офіційно підтверджений.
Про це у соціальних мережах повідомила промоутерська компанія Джейкобса Matchroomboxing.
Launch press conference: @DanielJacobsTKO vs Sergiy Derevyanchenko, live on @HBOBoxing #JacobsDerevyanchenko https://t.co/CQUVcp5Erk— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 23 серпня 2018 р.
Бій відбудеться 27-го жовтня в Нью-Йорку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бій Дерев'янченка перенесуть.
Джерело - Xsport.