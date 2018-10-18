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Мейвезер розповів коли проведе бій з Мак-Грегором

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Мейвезер розповів коли проведе бій з Мак-Грегором

Екс-чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер повідомив, що готовий провести реванш з Конором Мак-Грегором після бою проти Хабіба Нурмагомедова.

Слова американця наводить Xsport з посиланням на TMZ.

"Історія з Мак-Грегором не закінчена. Після бою з Хабібом я зможу знову зустрітися з Мак-Грегором", — сказав Мейвезер.

Після першого бою з ірландцем Мейвезер завершив кар'єру.

Нещодавно Мейвезер розповів, за яких умов битиметься з Нурмагомедовим.

Натомість росіянин відкриє у Полтаві спортивний комплекс.

Джерело - Xsport.

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