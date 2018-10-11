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Усик познущався з Белью. ВІДЕО

Сьогодні 10:24 2535 0
Усик познущався з Белью. ВІДЕО

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик анонсував свій бій з Тоні Белью.

Відео з'явилося на сторнці боксера в Instagram.

"Красиві пояси, правда, Тоні?", - підписав ролик боксер.

 
 
 
 
 
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beautiful belts. yes tony.🇺🇦🥊🚀🏆#usyk #usykteam #lomus17 #boxing #akblapin #usykbellew #usyk17 #10novembre #manhestercity #

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Нагадаємо, Усик проведе наступний бій проти Белью 10 листопада в Манчестері.

Також Усик і Белью провели дуель поглядів на лондонському Вемблі.

Джерело - instagram/usykaa.

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