Усик познущався з Белью. ВІДЕО

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик анонсував свій бій з Тоні Белью.
Відео з'явилося на сторнці боксера в Instagram.
"Красиві пояси, правда, Тоні?", - підписав ролик боксер.
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beautiful belts. yes tony.🇺🇦🥊🚀🏆#usyk #usykteam #lomus17 #boxing #akblapin #usykbellew #usyk17 #10novembre #manhestercity #
Нагадаємо, Усик проведе наступний бій проти Белью 10 листопада в Манчестері.
Також Усик і Белью провели дуель поглядів на лондонському Вемблі.
Джерело - instagram/usykaa.