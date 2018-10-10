Берінчик повернеться до тренувань

Чемпіон WBO в легкій вазі Денис Берінчик найближчим часом повернеться до боксерських тренувань.
Про це повідомляє 24boxing.com.
"Я буду займатися боксом, улюбленою своєю справою, так що побачимося. Хочу сказати, що осіння підготовка вже скоро почнеться, через тиждень. Я буду готуватися до захисту поясу WBO. Бій відбудеться в грудні в Палаці спорту, так що готуйтеся побачити барвистий бокс від Дениса Берінчика", - написав український боксер.
Нагадаємо, Берінчик останнім часом брав участь у шоу Танці з зірками.
Також, Берінчик похизувався поясами Усика.
Джерело - 24boxing.com.