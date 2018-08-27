Берінчик дебютував на шоу Танці з зірками. ВІДЕО

Боксер взяв участь у відомому телешоу.

Відомий український боксер Денис Берінчик виконав свій перший танець у розважальному шоу Танці з зірками.

Спортсмен виконав номер з танцівницею Катериною Белявской, за який отримав середні оцінки від членів журі.

Нагадаємо, нещодавно боксер заявив, що поки не може повернутися на ринг через травму.

Берінчик ще не програвав на професійному рингу, вигравши всі 9 боїв (6 нокаутом). Свою останню перемогу він здобув в Києві технічним нокаутом проти Хосе Луїса Прієто.

Джерело - you tube.