Мак-Грегор отримав виклик від Жозе Альдо. ФОТО

Екс-чемпіон в напівлегкій вазі Жозе Альдо кинув виклик екс-чемпіону у двох вагових категоріях Конору Мак-Грегору.

Про це написав сам спортсмен у своєму Twitter.

"Тобі нікуди бігти! Настав час!" — написав Альдо.

Мак-Грегор нокаутував Альдо за 13 секунд на UFC 194 в грудні 2015-го, перервавши серію бразильця з 18 перемог. У липні бразилець переміг нокаутом Джеремі Стівенса.

Конор Мак-Грегор 7 жовтня програв Хабібу Нурмагомедову.

Також ірландець може провести матч-реванш з Майвезером-молодшим.

Джерело - Чемпіон.