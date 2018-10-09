Мак-Грегор отримав виклик від Жозе Альдо. ФОТО

Екс-чемпіон в напівлегкій вазі Жозе Альдо кинув виклик екс-чемпіону у двох вагових категоріях Конору Мак-Грегору.
Про це написав сам спортсмен у своєму Twitter.
"Тобі нікуди бігти! Настав час!" — написав Альдо.
Não tem pra onde correr!— Jose Aldo Junior (@josealdojunior) 9 жовтня 2018 р.
Chegou a hora!
it's time! @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/JZLFgr64ct
Мак-Грегор нокаутував Альдо за 13 секунд на UFC 194 в грудні 2015-го, перервавши серію бразильця з 18 перемог. У липні бразилець переміг нокаутом Джеремі Стівенса.
Конор Мак-Грегор 7 жовтня програв Хабібу Нурмагомедову.
Також ірландець може провести матч-реванш з Майвезером-молодшим.
Джерело - Чемпіон.