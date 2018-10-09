Мак-Грегор може провести матч-реванш з Мейвезером

Тренер ірландського бійця UFC Конора Мак-Грегора Джон Кавана поділився планами свого підопічного після поразки від росіянина Хабіба Нурмагомедова.

Про це повідомляє Xsport.

Так, Кавана запевняє, що ірландський боєць не проти знову повернутися на боксерський ринг, оскільки пріоритетом для нього — реванш з Флойдом Мейвезером-молодшим. Ще одним потенційним суперником вважається Пол Маліньяджі. Тренер Мак-Грегора повідомив, що другий боксерський поєдинок спортсмена може відбутися за договірними правилами. Зокрема, можуть дозволити удари ногами.

Нагадаємо, бій Мак-Грегора з Мейвезером відбувся 26 серпня 2017 року на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. Тоді американський чемпіон переміг технічним нокаутом у десятому раунді.

Днями ірландець повернувся в UFC, де в титульному бою програв Нурмагомедову.

Раніше, Мейвезер заявив, що серйозно налаштований на реванш з Менні Пакьяо.

Джерело - Xsport.