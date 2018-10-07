Нурмагомедов про бійку: це справа честі. ФОТО

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов прокоментував бійку з членами команди Конора Мак-Грегора після бою на UFC 229.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Це, звичайно, не те, чому мене вчив батько. Але це справа честі. Перемога за нами, пояс у нас", — написав Хабіб.

Відразу після бою Хабіб виліз з октагона і побіг до спаринг-партнера Конора Ділону Деніса. Члени його команди тим часом напали на самого Мак-Грегора.

Нагадаємо, Нурмагомедов переміг Мак-Грегора.

Але росіянин може залишитися без титула.

Джерело - Чемпіон.