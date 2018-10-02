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Порошенко отримав пояс WBC. ФОТО

Сьогодні 19:49 443 0
Порошенко отримав пояс WBC. ФОТО

Президент України Петро Порошенко отримав від Міжнародного боксерської ради (WBC) пояс організації з прапором України, який відтепер буде на титулі.

Про це повідомляється на сторінці Петра Порошенка у Facebook.

"Прапор України віднині буде на поясі WBC! Це – потужний меседж для українського народу. Україна відкрита для проведення боксерських поєдинків світового рівня. І ми маємо щирого друга в особі Всесвітньої боксерської ради.

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Дякую за подарунок Президенту Всесвітньої боксерської Ради Маурісіо Сулейману та світовим чемпіонам", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Маріуполі побудують боксерський зал за 200 тисяч доларів.

А брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса.

Джерело - Чемпіон.

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