Ломаченко: Я битимусь тільки з чемпіонами

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко поки не планує боїв з британськими боксерами.
Про це заявив сам боксер.
"Звичайно, я хотів би одного разу побоксувати на такій великий арені, як Вемблі.
Але мені не цікаві британські боксери. Вони - не чемпіони. Я хочу боїв з чемпіонами, з хлопцями в яких є титули, щоб об'єднати їх",- сказав Ломаченко.
Нагадаємо, Ломаченко виконав легендарний удар Брюса Лі.
Нагадаємо, що наступний поєдинок український суперчемпіон проведе 8 грудня проти Хосе Педраси.
Джерело - 24boxing.