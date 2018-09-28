Ломаченко: Я битимусь тільки з чемпіонами

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко поки не планує боїв з британськими боксерами.

Про це заявив сам боксер.

"Звичайно, я хотів би одного разу побоксувати на такій великий арені, як Вемблі.

Але мені не цікаві британські боксери. Вони - не чемпіони. Я хочу боїв з чемпіонами, з хлопцями в яких є титули, щоб об'єднати їх",- сказав Ломаченко.