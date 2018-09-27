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Ломаченко: Моїм наступним кроком буде Гарсія

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Ломаченко: Моїм наступним кроком буде Гарсія
Василь Ломаченко та Майкі Гарсія

Василь Ломаченко заявив, що наступним суперником після Педраси, він бачить Майкі Гарсію.

Про це повідомляє fightnews.info.

Спочатку Ломаченко поділився своїми планами на майбутнє. 

"У мене наступний бій проти Педрас в грудні цього року. Я хочу об'єднати чемпіонські пояси в своїй ваговій категорії. Якщо говорити про наступний крок, думаю, це буде Майки Гарсія. У нього є ще два титули, а переможець отримує все. Зараз я зупиняюся в 135 фунтах, але через пару років планую піднятися в 140 фунтів".

Також український боксер додав, що не знає, що може статися за ці роки.

"Це залежить від того, наскільки я добре буду виглядати і як буду себе почувати. Ніхто не знає, що станеться за ці роки. Може мені взагалі доведеться завершити кар'єру ", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, Ломаченко виконав легендарний удар Брюса Лі.

Джерело - fightnews.info.

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