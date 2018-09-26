Екс-чемпіона світу заарештували за зґвалтування

Колишній чемпіон світу з боксу американець Віктор Ортіс звинувачується в зґвалтуванні.

Про це повідомляє ESPN.

Поліція штату Каліфорнія затримала 31-річного боксера. Проти нього висунуто три звинувачення у сексуальних домаганнях, а також в зґвалтуванні.

Ортіс був чемпіоном за версією WBC з квітня до вересня 2011 року, коли він поступився титулом американцеві Флойду Мейвезеру нокаутом в четвертому раунді.

Загалом у його активі 40 поєдинків на професійному рингу, в яких він здобув 32 перемоги (25 - нокаутом), зазнав шести поразок та ще два бої завершив внічию.

Нагадаємо, футболіст англійської Прем’єр-ліги, ім’я якого не розголошується, звинувачується в зґвалтуванні 15-річної дівчини.

Раніше, у сексуальному насильстві звинуватили дворазового олімпійського чемпіона з тхеквондо американця Стівена Лопеса.

Джерело - ESPN.