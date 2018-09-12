Футболіста АПЛ звинувачують у зґвалтуванні 15-річної дівчинки

Футболіст англійської Прем’єр-ліги, ім’я якого не розголошується, звинувачується в зґвалтуванні 15-річної дівчини.

Про це повідомляє football24.uа.

У 2012 році гравець, разом зі своїм кузеном, відпочивав у французькому таборі, де і сталась подія. На той момент гравцю було 17 років, а його брату – 19.

У липні цього року гравець та його родич вперше постали перед судом, повідомляє Mirror з посиланням на французькі ЗМІ.

Дівчина, якій на даний момент вже 21 рік, повідомляє про те, що хлопці скористались її алкогольним сп’янінням.

Крім того потерпіла зазначає, що кривдники знали, що вона є неповнолітньою.

Гравець відмовляється визнавати факт зґвалтування, натомість брат футболіста заявляє, що дівчина погодилась на статеві стосунки і не повідомила, що їй немає 18.

Нагадаємо, капітан Тоттенгему отримав жорсткий вирок за водіння у нетверезому стані.

Також, екс-тренера Фелпса звинуватили у домаганнях до спортсменів.

Джерело - football24.uа.