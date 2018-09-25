Льюїс: Повєткіну потрібно завершувати кар'єру

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс вважає, що Олександру Повєткіну пора оголошувати про завершення кар'єри після поразки від Ентоні Джошуа.

Про це сказав сам Ленокс

"Повєткін занадто активно почав поєдинок, до середини бою у нього просто скінчилося паливо. Хоча, звичайно, пару хороших атак він провів. Але цього виявилося недостатньо, а Джошуа спокійно включився і зробив свою справу. Ентоні зможе перемогти той, хто буде добре готовий фізично, не на половину бою, а на 12 раундів. Як Джошуа знищив Повєткіна: це було жорстко. ВІДЕО Що стосується Повєткіна, то думаю, що йому потрібно завершувати кар'єру",- підсумував Льюїс

Нагадаємо, що 22 вересня Джошуа нокаутував росіянина Повєткіна в чемпіонському бою за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик буде битися з Ентоні Джошуа.

Джерело - xsport.