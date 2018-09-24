Усик назвав ім'я найскладнішого суперника в кар'єрі

Абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик розповів, хто з суперників був найскладнішим у його кар'єрі.

Про це повідомляє gazeta.ua.

"Я б сказав, що найскладнішим поєдинком був бій з Майрісом Брієдіс. Цьому сприяли кілька причин. По-перше, у мене були деякі проблеми зі здоров'ям, по-друге, були певні проблеми в моїй команді. Крім того, у мене не було плану на бій, я хотів просто знищити його і винести його з рингу ", - сказав Усик.