Усик назвав ім'я найскладнішого суперника в кар'єрі

Абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик розповів, хто з суперників був найскладнішим у його кар'єрі.
Про це повідомляє gazeta.ua.
"Я б сказав, що найскладнішим поєдинком був бій з Майрісом Брієдіс. Цьому сприяли кілька причин. По-перше, у мене були деякі проблеми зі здоров'ям, по-друге, були певні проблеми в моїй команді. Крім того, у мене не було плану на бій, я хотів просто знищити його і винести його з рингу ", - сказав Усик.
Нагадаємо, Усик пояснив, чому обрав у суперники Белью.
Також, Зінченко зустрівся з Ломаченком і Усиком.
Джерело - gazeta.ua.