Усик зустрівся з росіянином, який хоче відібрати у нього титули. ФОТО

Олександр Усик провів у Лондоні зустріч з росіянином Денисом Лебедєвим, який хоче провести з українцем поєдинок.

Про це повідомляє Luckypunch у Instagram.

З Лебедєвим, який є чемпіоном WBA "у відпустці", команда Усика мала домовитися про бій до 4 жовтня. Відповідний припис надала WBA.

Ймовірно, Лебедєв з промоутером українця Олександром Красюком та менеджером Егісом Клімасом спілкувалися на цю тему. Підсумки розмови поки не відомі.

Очікується, що Олександр Усик та Тоні Белью сьогодні на стадіоні "Вемблі" влаштують першу дуель поглядів, перед боєм, який відбудеться 10 листопада.

Нагадаємо, Усик відвідає у Лондоні поєдинок між Ентоні Джошуа та Олександром Повєткіним та вже підтримав перед боєм росіянина.

Джерело - Luckypunch.