Усик зустрівся з росіянином, який хоче відібрати у нього титули. ФОТО

Олександр Усик провів у Лондоні зустріч з росіянином Денисом Лебедєвим, який хоче провести з українцем поєдинок.
Про це повідомляє Luckypunch у Instagram.
З Лебедєвим, який є чемпіоном WBA "у відпустці", команда Усика мала домовитися про бій до 4 жовтня. Відповідний припис надала WBA.
Ймовірно, Лебедєв з промоутером українця Олександром Красюком та менеджером Егісом Клімасом спілкувалися на цю тему. Підсумки розмови поки не відомі.
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Усик в Лондоне встретился с Лебедевым ☝️ . Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе @usykaa (15-0, 11 КО) вместе со своим промоутером @alex.krassyuk и менеджером @klimasmanagement в Лондоне встретились с россиянином @denislebedev_official (31-2, 23 KO), который является чемпионом @wbaboxingofficial «в отпуске» 💪 . Напомним, что Всемирная боксерская ассоциация сделала россиянина после его крайнего боя обязательным претендентом на пояс свой украинца 👊 . О чем шла речь во время беседы неизвестно, но в столицу Великобритании обе стороны прибыли на бой @anthony_joshua (21-0, 20 KO) - @povetkinalexandr (34-1, 24 КО) 👏 . Поединок пройдёт вечером в субботу на Wembley Stadium 🔜 . #бокс #новостибокса #усикбелью #усик #белью #поветкинджошуа #лакипанчнет #boxing #boxingnews #usykbellew #bellewusyk #usyk #bellew #joshuapovetkin #luckypunchnet
Очікується, що Олександр Усик та Тоні Белью сьогодні на стадіоні "Вемблі" влаштують першу дуель поглядів, перед боєм, який відбудеться 10 листопада.
Нагадаємо, Усик відвідає у Лондоні поєдинок між Ентоні Джошуа та Олександром Повєткіним та вже підтримав перед боєм росіянина.
Джерело - Luckypunch.