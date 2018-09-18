Повєткін: Бій з Джошуа буде важчим ніж з Кличком

Російський суперваговик Олександр Повєткін став більш сильнішим від часу його поєдинку з Володимиром Кличком.
Про це розповів сам боксер.
"Безумовно, Джошуа - більш важке завдання, ніж Володимир Кличко. Після поразки від Кличка пройшло вже досить багато часу і запевняю, я став сильнішим, мудрішим і розумнішим тому поєдинок проти Ентоні я буду розглядати абсолютно по-іншому, більш професійніше."
Нагадаємо, бій відбудеться 22 вересня.
А у команді Повєткіна працює троє українців
Джерело - xsport.ua.