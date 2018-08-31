Російському боксеру допомагають готуватися три українці

Троє українців допомагають росіянину Олександру Повєткіну готуватися до бою з Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє glavcom.ua.

Російський надважковаговик Олександр Повєткін продовжує підготовку до бою з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO британцем Ентоні Джошуа.

В межах підготовки до даного поєдинку Повєткіну допомагають відразу три українських супертяжа - професіонали Владислав Сіренко і Олександр Захожий, а також аматор Володимир Кацук.

Крім них з Повєткіним спарингує хорват Петар Мілас та британець Деніел Дюбуа.

Нагадаємо, Кличко знову битиметься з Джошуа.

Також, стало відомо, коли відбудеться бій Повєткіна з Джошуа.

Джерело - glavcom.ua.