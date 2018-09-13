Джошуа про Повєткіна: Якщо він проявить стійкість, то його чекає справжня порка

Володар поясів WBA Super, IBF, IBO і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа пообіцяв влаштувати прочухан Олександру Повєткіну, якщо росіянин вирішить проявити стійкість у ринзі.

Слова британця наводить Xsport з посиланням на talkSPORT:

"На такому рівні неможна виходити в ринг з думками, що ти зможеш когось нокаутувати будь-яким прицільним ударом у підборіддя. Тому що мова про міцних хлопців, яким є що запропонувати. Суть в тому, щоб розбивати суперника від раунду до раунду. Якщо цього буде досить, я абсолютно точно нокаутую Повєткіна. Якщо він проявить стійкість, то його чекає справжня порка, і, залишаючи ринг, він буде відчувати себе не на 39, а на всі 69 років", — сказав Джошуа.

Нагадаємо, бій відбудеться 22 вересня.

А у команді Повєткіна працює троє українців.

Джерело - xsport.