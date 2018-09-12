Кличко хоче знову балотуватися на посаду мера Києва

Колишній боксер, а нині міський голова Києва Віталій Кличко хоче на другий строк.

У ефірі радіо Київ під час програмі GOROD S міський голова поділився планами на майбутнє..

Зокрема, він збирається знову балотуватися у мери Києва 2020 року.

"Я отримую задоволення, коли на вулицях велика кількість людей підходить і дякує. Це надає настільки велику мотивацію далі щось робити", - сказав колишній боксер.

Нагадаємо, Кличко розповів про свої взаємини з Льюїсом.

Окрім цього він з Льюїсом проведе незвичний реванш

Джерело - Радіо Київ.