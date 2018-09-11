Шатернікова: Льюїс приїде до Києва

Екс-чемпіонка світу Аліна Шатернікова заявила під час прес-конференції, що Леннокс Льюїс точно приїде до Києва на 56-й Конгрес WBC і зустрінеться з Віталієм Кличком.

Про це повідомляє Xsport.

"У Віталія Кличка була можливість неформально поспілкуватися з Ленноксом Льюїсом. Леннокс подякував Віталію за те, що він приїхав до нього, і пообіцяв приїхати до Києва з візитом у відповідь. Коли останнього разу Льюїс приїжджав, він говорив, що в Києві йому дуже подобається.

Про формат зустрічі з Віталієм вони вже домовилися. Думаю, ми з вами скоро дізнаємося, яким він буде", — сказала Шатерникова.

Раніше повідомлялося, що Льюїс і Кличко проведуть реванш, але не будуть боксувати.

Нагадаємо, Конгрес відбудеться з 30 вересня по 5 жовтня.

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Джерело - Про це повідомляє Xsport..