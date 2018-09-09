Хей: Кличко, який програв Джошуа, не був такий хороший, як Кличко, який побив Повєткіна.

Екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях Девід Хей розповів що думає про фізичну форму Володимира Кличка.

Його слова наводить The sun.

"Джошуа мав біля свого імені знак W після бою з Володимиром Кличком, а Повєткін - L. На мою думку, Кличко, який програв Джошуа, не був такий хороший, як Кличко, який побив Повєткіна. Але це не применшує мою впевненість у перемозі Ентоні, я просто знаю зі свого досвіду, яку роль відіграє вік боксерів на рингу", — сказав Хей.