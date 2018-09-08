Гарсія про Усика: Він пекельний боєць

Роберт Гарсія, тренер і брат чемпіона світу WBC, IBF у легкій вазі Майки Гарсії, назвав абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика пекельним бійцем. Слова наставника наводить Xsport з посиланням на ESNews:

"Коли я був власником тренувального залу в Окснарді, я бачив там Усика. Я бачив його тренування і бої. Він - пекельний боєць. Усик - вкрай точний боксер, з ним дуже складно боксувати. Він розумний в рингу, у нього є сила і інстинкт вбивці", — сказав Гарсія.