Мій профіль

Одразу 5 українок стартують у перший день US Open. Розклад матчів

Вчора 11:15 1115
Лунін гравець Леганеса. ФОТО
Вчора 22:04 610
Шевченко оголосив склад збірної на Лігу Націй
Вчора 21:44 548
Українські хокеїстки виграли турнір у Литві. ВІДЕО
Вчора 21:24 172
Світоліна пройшла в наступний етап US Open, Бондаренко вилетіла
Вчора 19:44 614
Михайлюк, Санон та Лень зіграють за збірну
Вчора 18:00 538
Український боксер нокаутував суперника вже в першому раунді. ВІДЕО
Вчора 10:50 6114 1
Блоги
Ломаченки дуркують: як сім'я чемпіона спробувала себе в ролі рок-виконавців. ВІДЕО
Ломаченки дуркують: як сім'я чемпіона спробувала себе в ролі рок-виконавців. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 15:09 445
Гравець ПСЖ анонімно допоміг дитині, але його розсекретили
Гравець ПСЖ анонімно допоміг дитині, але його розсекретили Phillip Hess
26.08.2018 11:30 1397
Роналду віддав гольову п'ятою, але залишився незадоволеним. ВІДЕО
Роналду віддав гольову п'ятою, але залишився незадоволеним. ВІДЕО Phillip Hess
25.08.2018 21:30 1598
Новини
Стрічка Популярні Коментують
27 Серпня 2018
23:54 Футбол Тоттенгем громить МЮ на Олд Траффорд 106
23:34 Футбол Як Тоттенгем забив 2 голи МЮ за 2 хвилини. ВІДЕО 564
23:01 Футбол Тренер Аякса: Одного голу буде достатньо щоб пройти в груповий етап 180
22:28 Футбол Команда Коноплянки підписала гравця Баварії 230
22:25 Бокс Берінчик проведе титульний бій у грудні 204
22:04 Футбол Лунін гравець Леганеса. ФОТО 610
21:44 Футбол Шевченко оголосив склад збірної на Лігу Націй 548
21:24 Хокей Українські хокеїстки виграли турнір у Литві. ВІДЕО 172
21:14 Футбол Лідер Ман Сіті курив кальян, але його не будуть карати. ВІДЕО 259
20:43 Футбол ЗМІ: Зінченко погодив з Бетісом умови особистого контракту 750
20:19 Теніс Найкраща теністистка світу без шансів програла в першому етапі US Open 731
20:11 Футбол Циганков: "Ми помремо за перемогу в матчі з Аяксом". ВІДЕО 313
19:44 Теніс Світоліна пройшла в наступний етап US Open, Бондаренко вилетіла 614
19:32 Футбол Екс-гравець Шахтаря дискваліфікований на три матчі в єврокубках 519
19:10 Біатлон Прима завоював бронзу на літньому чемпіонаті світу 314
18:41 Футбол Екс-тренер Челсі може очолити Бордо 243
18:23 Футбол Нападника французького клубу арештували за нічні перегони з поліцією 254
18:11 Інше Збірна України зі стрибків на батуті не поїде на ЧС в Росію 241
18:00 Баскетбол Михайлюк, Санон та Лень зіграють за збірну 538
17:25 Футбол ЗМІ: Гравці збірної Німеччини конфліктували між собою за національною ознакою 646 1
17:11 Футбол ПСЖ поскаржиться на Барселону в FIFA 379
16:44 Футбол Лідер Динамо може пропустити гру проти Аякса 1057
16:33 Футбол Фанати італійського клубу мовчали 43 хвилини під час матчу Серії А 618
16:10 Футбол Захисника Динамо викликали до збірної Польщі. ФОТО 320
15:50 Футбол Маліновський допоміг Генку очолити турнірну таблицю чемпіонату Бельгії 525

Берінчик проведе титульний бій у грудні

Вчора 22:25 204 0
Берінчик проведе титульний бій у грудні
Денис Берінчик

Український боксер Денис Берінчик проведе титульний бій у грудні.

Про це повідомляє glavcom.ua.

"Вели переговори з Олександром Красюком про те, щоб в грудні провести в Палаці спорту вечір боксу і, щоб мій бій був головною подією. Поки що чекаємо часу, потихеньку тренуємося і підтримуємо форму", - повідомив Берінчик.

Денис повідомив, що хоче зробити шоу.

"Напевно, бій буде за інший титул, якщо він буде вакантним. Ну, або ж, свій відстоювати. Виходи в ринг дуже важко робити. Дуже багато витрачається часу, матеріальних засобів, це дуже важко. Але хочеться додати свою родзинку, епатажно вийти, зробити шоу, щоб усім було весело", - сказав Берінчик.

Нагадаємо, Берінчик дебютував на шоу Танці з зірками. 

Нагадаємо, Берінчик похизувався поясами Усика.

Джерело - glavcom.ua.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()