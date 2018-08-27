Український боксер Денис Берінчик проведе титульний бій у грудні.

Про це повідомляє glavcom.ua.

"Вели переговори з Олександром Красюком про те, щоб в грудні провести в Палаці спорту вечір боксу і, щоб мій бій був головною подією. Поки що чекаємо часу, потихеньку тренуємося і підтримуємо форму", - повідомив Берінчик.

Денис повідомив, що хоче зробити шоу.

"Напевно, бій буде за інший титул, якщо він буде вакантним. Ну, або ж, свій відстоювати. Виходи в ринг дуже важко робити. Дуже багато витрачається часу, матеріальних засобів, це дуже важко. Але хочеться додати свою родзинку, епатажно вийти, зробити шоу, щоб усім було весело", - сказав Берінчик.