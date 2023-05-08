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Ексгравець Динамо епохи Лобановського не підтримав санкції проти росії і пояснив свою позицію - ВІДЕО

Він вважає, що обмеження проти росії зроблять його рідну Грузію нещасною
Сьогодні 22:19 Андрій Дунець 538 0
Ексгравець Динамо епохи Лобановського не підтримав санкції проти росії і пояснив свою позицію - ВІДЕО
#Каха Каладзе, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст київського Динамо Каха Каладзе, який нині є мером Тбілісі, не підтримав введення Грузією економічних санкцій проти росії.

Політик заявив, що його країні не надали статусу кандидата в члени ЄС через те, що влада відмовилася приєднуватись до впровадження обмежень, які посилять тиск на рф. 

"Невже якщо грузинське вино та сільськогосподарська продукція не потраплять на російський ринок, то цим ми знищимо російську економіку? Це ж повний абсурд", - резюмував Каладзе.

Відео

Цікаво, що це висловлювання Каладзе поширила російська пропагандистка Марґаріта Сімоньян, похваливши голову грузинської столиці за таку позицію.

"Винятково розумно себе поводить у цій ситуації Грузія. Навдивовижу. Ось би Вірменія так само", – написала Симоньян у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, нещодавно командир грузинського легіону, який воює з росією на боці України, жорстко "пройшовся" по Каладзе, проаналізувавши його проросійські заяви.

Каладзе виступав за київське Динамо у 1998-2000 роках і дійшов із командою до півфіналу Ліги чемпіонів-1998/99. Загалом за Динамо захисник провів 71 гру та забив 6 голів. У 2001 році перейшов до італійського Мілана, з яким двічі виграв ЛЧ і одного разу Скудетто. За італійський гранд Кахабер провів 194 матчі, у яких відзначився голом 12 разів. З 2010 по 2012 роки грав за Дженоа, де й завершив кар'єру.

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