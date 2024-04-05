Збірна України на Євро-2024: на що варто ставити вже сьогодні

Футбол, в який можна інвестувати з користю.

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє на першості континенту-2024. "Синьо-жовті" будуть виступати в групі Е, а суперниками команди Сергія Реброва будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Турнір стартує вже в червні, й стане головною подією найтеплішої пори року для більшості вболівальників спорту №1. Вже зараз відомі приблизні шанси української дружини на виступ у квартеті. Пропонуємо поговорити про перспективи головної команди країни через призму азарту.

Завдання, яке є точно посильним

Варто визнати — з жеребом Україні пощастило. Враховуючи склад інших груп, а особливо — квартетів B та D, це просто доконаний факт. Втім, як і те, що не вийти в наступний раунд з таким складом учасників буде важче, ніж досягти діаметрально протилежного проміжного результату.

Найбільш вірогідною й основною сюжетною лінією в темі долі України в груповому раунді буде боротьба за 2-3 місце зі Словаччиною та Румунією. Прийти до локального фінішу бодай на 3 сходинці, обов'язково опинившись серед 4-х найкращих команд, для "синьо-жовтих" — те саме завдання-мінімум.

Вірогідність виходу збірної України з групи з будь-якої сходинки оцінюється коефіцієнтом 1,52.

Найбільш вірогідний сценарій виступу в групі?..

Втім, за всіма номінальними показниками — потенціалом, підбором виконавців чи то пак навіть "дороговизною" складу, Україна — твердий №2 у групі Е на Евро-2024. Так, і Румунія, і Словаччина в фінальну частину турніру пройшли швидше й через "основну" кваліфікацію. Та не варто забувати, що за силою учасників відбіркові секстети, у яких виступали "курчата" та "репре", квінтету, в якому змагалася Україна, сильно поступалися.

Так, стикові матчі плей-оф кваліфікації показали, що як помарок, так і очевидних хиб у грі збірної України більш ніж достатньо. Та врешті після добрячого стусана "синьо-жовті" неодмінно прокидаються. Помилок же вистачає й у грі щонайменше й румунів зі словаками, які за якістю футболу Україну не те що не випереджають, а радше поступаються.

Вибір на користь розвитку подій, коли Україна посяде одне з двох перших місць у квартеті, можна взяти з коефіцієнтом 2,20.

Нові горизонти, які не є нереальними

Збірна Бельгії все ще залишається провідною командою на європейському континенті. Проте з усіх грандів на турнірі саме "червоні дияволи" наразі виглядають умовно "найслабшою ланкою". Про причини такого стану співвітчизників Едена Азара варто говорити у окремих матеріалах. Тут мова про інше. Яким є наш потенціал у протистоянні з країною, де розташована штаб-квартира НАТО та ЄС?

Шанси "синьо-жовтих" у протистоянні з Бельгією аж ніяк не варто трактувати як "близькі до нуля". По-перше, серед нинішніх бельгійців зірок не так багато — Лукаку, Доку, можливо, Опенда та Троссар. Ця команда переживає період становлення, повернення до сонму "кращих з кращих", де нині заправляють Франція та Англія. Й цим можна й треба скористатися. По-друге, з Бельгією ми раніше не грали. І це той випадок, коли незнання попереднього досвіду, який міг бути невдалим, варто використати як психологічну перевагу чи то пак додаткову впевненість у своїх силах. По-третє, за нас сам календар. Гра з Бельгією припадає на третій, заключний тур групового раунду. До того моменту "синьо-жовті" можуть не тільки вирішити питання виходу з групи, а й зробити вагому заявку саме на здобуття "поул-позишн". То ж може статися так, що для завоювання першої сходинки Україні вистачить і одного балу.

Тому варіант "Україна — переможець групи Е" за 7,00 є ризиковим, однак зовсім не таким, який виглядає безумовно не реалістичним.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua