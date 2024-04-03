Евертон Миколенка зіграв унічию з Ньюкаслом, Борнмут Забарного переміг Кристал Пелес: результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.

2 квітня відбулося 5 матчів у межах 31 туру Англійської Прем’єр-ліги.

Ноттінгем Форест неочікувано здолав Фулгем, Борнмут мінімально переміг Кристал Пелес, а в решті матчів були зафікосовані нічиї.

Чемпіонат Англії

31 тур, 2 квітня

Ноттінгем Форест - Фулгем 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 - Гадсон-Одої 9, 2:0 - Вуд 19, 3:0 - Гіббс-Вайт 45+3, 3:1 Адарабійо 49

Ньюкасл - Евертон 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - Ісак 15, 2:0 - Калверт-Льюїн 88

Віталій Миколенко провів на полі усі 90 хвилин та в одному з моментів головою вибив м’яч з лінії воріт.

Бернлі - Вулвергемптон 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - Бруун Ларсен 37, 1:1 - Аїт-Нурі 45+3

Борнмут - Кристал Пелес 1:0 (0:0)

Гол: Клюйверт 79

Ілля Забарний відіграв повний матч.

Вест Гем - Тоттенгем 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - Джонсон 5, 1:1 - Зума 19