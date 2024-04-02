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Рекорди Довбика та жахіття для збірної України: як там наші зіграли

Після паузи на матчі збірних українські легіонери нагадали про себе в матчах за клуби.
Сьогодні 20:00 Максим Салівон 55 0
Рекорди Довбика та жахіття для збірної України: як там наші зіграли
#Андрій Лунін, #Ілля Забарний, #Сергій Ребров, #Анатолій Трубін, #Віктор Циганков, #Артем Довбик, #Михайло Мудрик, #Єгор Ярмолюк, #Руслан Малиновський

Джерело - Чемпіон.

Непробивний щит, провідний асистент, ідеальний завершувач атак. Саме такі "ролі" дісталися гравцям головної команди країни в матчах їх клубів. На превеликий жаль, не обійшлося й без неприємних звісток. Та про все  почергово.    

Анатолій Трубін 

Після недоотриманих хвилин у складі національної збірної колишній футболіст Шахтаря очікуванно зіграв за свій клуб. У 27 турі Примейри лісабонські "орли" на своєму полі протистояли Шавішу. Й суперника перемогли (1:0). Трубін вийшов на поле з перших хвилин і відіграв від першого до останнього свистка.  

Проте варто зазначити, що аналітичні портали працю українського воротаря оцінили невисоко, адже у всіх футболістів Бенфіки бал був вищим. Від WhoScored Анатолій отримав 6,5, від SofaScore — 6,7.

Не можна не сказати й про те, що повернення у клуб Трубін чекав. На це вказує публікація самого Анатолія в соцмережах.

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Публикация от Anatoliy Trubin 🦅1️⃣ (@anatoliytrubin81)

З початку сезону Анатолій провів 40 матчів у всіх турнірах, на його рахунку 16 "сухих" ігор.

Михайло Мудрик

Вінгер збірної України повернувся в табір Челсі у гарному гуморі. Й у клубі успіх Михайла в "синьо-жовтій" дружині теж помітили. Адже в грі проти Бернлі Мудрик вперше за дуже тривалий час отримав можливість не тільки вийти на поле з перших хвилин, а й відіграти всі 90 хвилин. Зустріч завершилася нічиєю 2:2, а Михайло провів дійсно сильний матч. WhoScored та SofaScore виставили Мудрику красномовні оцінки. Такі бали, як 8,4 та 8,3, говорять самі за себе. 

Крім того, екс-футболіст Шахтаря також отримав гарну пресу. Так, автори видання Goal оцінили гру Михайла високим балом — вісімкою, а також зазначили наступне. 

"Створив не один небезпечний момент, віддав кілька гарних передач, на його рахунку простріли й відмінна взаємодія з партнерами. Також зміг заробити пенальті. Крім того, хай це сталося й дещо випадково, він зумів створити момент для Джексона в другій половині, та нападник своїм шансом не скористався"

Ілля Забарний

Значно більш очікувано усі 90 хвилин в матчі свого Борнмута з Евертоном провів колишній захисник Динамо. Ілля зіграв на рівні, та чимось надзвичайним не запам'ятався. А тому й бали були відповідними — 6,8 від WhoScored та 6,6 від SofaScore.

Тим часом спортивний ресурс Givemesport не полінувався скласти рейтинг найбільш надійних центральних захисників АПЛ у нинішньому розіграші. Вийшло цікаво, а головне — не без Забарного. Ілля та його партнер по центру захисту "вишень", аргентинець Маркос Сенесі, розташувалися на 14 позиції такого імпровізованого хіт-параду.

Крім того, сам Забарний в коментарі The Times висловив думки щодо найкращого колеги по амплуа, а також відзначив одного нападника. 

"Скажу, що Ван Дейк є найкращим захисником, адже він як ніхто майстерний у виборі позиції, має хист до розмов із партнерами по команді, а також менталітет сильного гравця. Він є справжнім лідером. Бувають ситуації в спорті, коли все складається не так, як хочеться, й тоді треба, умовно, натискати на кнопку, щоб усі прокинулися, і в кожному колективі є такі гравці.

Ерлінг Голанд — чудовий форвард, він є одним із кращих у своїй справі, й мені зрозуміло, чому. Він має гарну швидкість, силу, вміє добре бити й непогано утримує м'яча. Насправді в нього взагалі вельми складно відібрати круглого", – резюмував Забарний.

Єгор Ярмолюк

20-річний півзахисник не просто отримав шанс вийти на поле проти Манчестер Юнайтед. Єгор отримав змогу провести другий матч у стартовому складі Брентфорда в АПЛ з початку сезону. Ярмолюк був замінений на 71 хвилині, а матч завершився внічию 1:1.

Варто зазначити, що Ярмолюк навіть мав змогу забити, однак його удар відбив воротар суперника. Від WhoScored та SofaScore Єгор отримав 6,4 та 6,8 відповідно. Це найнижчі оцінки серед футболістів стартового складу його команди. Загалом Ярмолюк зіграв 22 матчі з початку сезону.

Андрій Лунін 

Новий №1 збірної України продовжує отримувати ігрову практику й на клубному рівні. У матчі чергового туру Ла Ліги Реал в домашньому матчі був сильніший Атлетика з Більбао (2:0). На рахунку Луніна три сейви, які й дозволили зберегти ворота "вершкових" на замку. SofaScore та WhoScored його роботу оцінили показниками 7,5 та 7,1 відповідно.

Зазначимо, що за свого чоловіка на грі вболівала половинка Луніна Анастасія. Дівчина була на стадіоні мадридців у воротарському светрі Реала з №13. А от на спині замість прізвища красувався напис "My love".

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Публикация от Anastasiia Tomazova (@a.nastasica)

Актив Андрія з початку сезону дорівнює 24 матчі в усіх турнірах, він провів 11 "сухих" ігор.

Роман Яремчук

Невдалим виявився вихід на поле в складі свого клубу одного з героїв протистоянь із Боснією та Ісландією. Роман Яремчук з'явився в старті Валенсії на матч із Мальоркою. На жаль, нападника замінили вже на 17-й хвилині — травма.

Як виявилося, Роман буде відсутній протягом 2-3 тижнів. Із початку сезону актив Яремчука налічує 30 матчів та 8 голів у всіх турнірах.

Віктор Циганков та Артем Довбик

Обидва українці в Жироні черговий матч своєї команди почали з появи в стартовому складі. Каталонці переграли Бетіс (3:2). Півзахисник був замінений на 82-й хвилині. Нападник пішов із поля на 6 доданій до другої половини хвилині.

Та до того Довбик став героєм матчу й усього туру Ла Ліги. Артем забив два гола, став кращим футболістом у складі своєї команди й отримав високі бали від аналітичних порталів. WhoScored нагородив Довбика оцінкою 8,1, в SofaScore пішли ще далі — 8,4. Крім того, Артему підкорились одразу кілька досягнень, його почали порівнювати з самим Андрієм Шевченком. 

Пристойні бали отримав і Циганков. У Віктора 6,6 від WhoScored, а також 7,1 від SofaScore.

Тим часом іспанські видання продовжують наполягати, що Довбик вже невдовзі змінить клуб. Цього разу про предметний інтерес до Артема від Атлетико з Мадрида написав El Gol Digital. Автори цього видання зазначають, що їм точно відома клаусула за розрив контракту українця з Жироною, що це 28 мільйонів євро, й така сума непідйомною для "матрацників" аж ніяк не є.

Руслан Малиновський

Інший випадок головного болю для Сергія Реброва трапився вже в матчі чемпіонату Італії. Руслан Малиновський вийшов на другу половину матчу його Дженоа з Фрозіноне. Однак провів на полі лише 18 хвилин. 

Про ситуацію в коментарі Pianetagenoa 1893 розказав наставник клубу з Генуї Альберто Джилардіно. 

"В нього проблеми з флексором, м'язом-згиначем. Ми сподіваємося, що Руслан не пропустить велику кількість ігор"

З початку сезону Малиновський провів 28 матчів у всіх змаганнях, забив 3 м'ячі й двічі асистував партнерам.

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