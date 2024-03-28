Сергій Богачук – Браян Мендоса: в очікуванні напруженого титульного поєдинку

Джерело - Чемпіон.

Професійний бокс сповнений несподіванок не лише в ринзі, але й навколо нього. Нерідко непередбачувані події несуть негативне забарвлення як для спортсменів, так і для їхніх уболівальників. Така прикра несподіванка спіткала Сергія Богачука, професійного боксера з Вінниці, що мав 30 березня провести бій за чемпіонській титул за версією WBC в першій середній вазі (до 69,9 кг) проти Себастьяна Фундори зі США.

Не так сталося, як гадалося. Фундора замінив Кіта Турмана у головній події вечора – чемпіонському бою проти Тіма Цзю. Сергію ж підібрали в суперники іншого американця – Браяна Мендосу. Бій також понизився у класі. Тепер на кону стоїть титул "тимчасового" чемпіона світу в першій середній. Ба більше, бій за участю українця перенесли в попередній кард турніру.

Попри те, що в рейтинзі WBC Богачук стоїть вище за Фундору, організатори віддали перевагу останньому при виборі супротивника для Цзю. Очевидно, віддано перевагу видовищності, а також більшій зацікавленості американської публіки до бою земляка.

Отже, Сергій "Худорлявий" Богачук битиметься з Браяном "Кулею" Мендосою за тимчасовий чемпіонський пояс WBC у вазі до 69,9 кг. Шанувальники боксу очікують потужне протистояння, адже обидва супротивники віддають перевагу силовому стилю боксування. Розберімося, чого слід очікувати.

Богачук Мендоса Вік 28 років 30 років Зріст 183 см 178 см Розмах рук 185 см 178 см Професійний рекорд 23-1, 23 КО 22-3, 16 KO Стійка Ортодокс Ортодокс

Сергій Богачук – "Худий-рубака" чи боєць із раціональним вишколом?

Сергій має вражаючий показник у професійному боксі – 23 дострокові перемоги в 24 боях при одній поразці. Так стабільно перемагати нокаутами в першій середній вазі достатньо складно. При цьому в Богачука немає разючого списку досягнень в аматорах, що зазвичай притаманно українським зіркам професійного боксу.

Завдяки чому боксер, що має прізвисько "Худорлявий", досяг успіху в дивізіоні, де вистачає майстерних виконавців? На наш погляд, ключовий фактор вдалих виступів Сергія – розумний підхід до всіх вимірів спортивної підготовки: від вибору тренера до дисциплінованої роботи над помилками.

Свого часу Богачук припинив співпрацю з таким знаним спеціалістом, як Абель Санчес, через те, що йому не підходив жорсткий авторитарний тренерський стиль. Перехід до Менні Роблеса дав свої плоди – Сергій продовжив прогресувати як професіонал. Стали помітні нові напрацювання як в плані техніки, так і в ментальній підготовці до кожного поєдинку.

Показовим є аналіз Богачука своєї єдиної поразки на професійному ринзі. Нагадаємо, 5 березня 2021 року Сергій поступився технічним нокаутом американцеві Брендону Адамсу. Протягом того поєдинку "Худорлявий" традиційно домінував у своєму стилі та вів бій до логічної перемоги. Однак трохи "загрався" й у восьмому раунді пропустив зустрічний удар. Після жорсткої стряски Богачук не пішов у клінч і не присів на коліно, що могло б його врятувати. Позадкувавши декілька кроків, українець дав змогу себе добити.

Згодом, в одному з інтерв'ю на початку 2024 року, Сергій підкреслив, що зробив необхідні висновки з тієї ситуації. Негативний досвід завдяки правильному тренерському керівництву допоміг вінничанину стати сильнішим, мудрішим і хитрішим. Поки що подібних помилок "Худорлявий" більше не припускався.

І відзначимо ще один момент. Через агресивний стиль і дострокові перемоги Сергія називають "рубакою", "авантюристом у ринзі", "нокаутером". Насправді ж за боями Богачука приємно спостерігати саме через його дисципліноване боксування. Так, він не найкращий у футворку та не найшвидший в ударній роботі. Але протягом усіх раундів "Худорлявий" не дозволяє собі опустити руки чи припинити викидати удари.

Така робота, з одного боку, забезпечує надійний захист, а з іншого – дозволяє навантажувати критичну кількість ударів, що поступово розбивають оборону супротивників і призводять до технічних нокаутів і відмов. Також Сергій вдало комбінує тривалі серії ударів у голову з несподіваними проходами в тулуб.

Зрозуміло, що такий стиль боксування вимагає потужної фізичної підготовки. За свідченням самого боксера, до 30 березня він підходить в оптимальній формі. Водночас необхідно налаштуватися ментально, щоби протягом поєдинку не вдатися до зайвих авантюр та не напоротися на потужні контрудари, які вміє наносити терплячий в ринзі Мендоса.

Сильні і слабкі сторони Богачука

Враховуючи вищенаведені аргументи, виокремимо ключові фактори, що сприятимуть вдалому виступу вінничанина:

накопичений за 24 професійні поєдинки досвід, який постійно аналізується командою українця, та робляться правильні висновки щодо вдалих дій та помилок;

дисциплінований стиль боксування, що грунтується на постійному тиску на суперника з середньої дистанції;

комбінована робота по обох поверхах (голова і тулуб), що стане ефективною зброєю проти супротивника, який має "залізну" щелепу;

ментально-психологічна перевага – Сергій давно оговтався після поразки, вдало завершивши декілька останніх боїв, тоді як Браян вийде на ринг після доволі жорсткого побиття у жовтні минулого року.

Однак не можна зупинитися лише на огляді сильних сторін нашого спортсмена. Зрозуміло, що команда американця детально проаналізує і можливі проріхи в функціональній, технічній, психологічній підготовці українця.

Серед потенційних слабкостей насамперед назвемо достатньо одноманітну манеру боксування. Сергій постійно підтискає суперників, викидаючи велику кількість ударів із середньої дистанції. Якщо Мендоса зможе в своєму стилі витримати натиск українця, то в американця також з'являтимуться шанси для контрдій.

Ще один момент, який викликає занепокоєння, – здатність українця переживати кризові моменти бою. Чи зможе Сергій і наскільки швидко оговтатись після пропущених жорстких ударів Мендоси? Сподіватимемося, що набутий досвід допоможе в цьому. Зрозуміло, що краще не пропускати небезпечні атаки супротивника, однак "Куля" теж майстер високого рівня, тому недооцінювати його атакуючий потенціал не можна ні в якому випадку. У квітні минулого року потужність контратакувальних ударів Браяна відчув на собі нокаутований Фундора.

Браян Мендоса – "Куля", що вміє терпіти і вибухати

Чисто статистично рекорд американської "Кулі" виглядає достатньо потужно: 22 перемоги (16 дострокових) при трьох поразках. Водночас відмітимо те, що на десятираундові поєдинки Браян вийшов лише у 20-му професійному бою у 2020 році. 12-раундових протистоянь в записі американця лише два.

Але обидва ці поєдинки заслуговують на епітет "епічні". 8 квітня 2023 року Мендоса виступав андердогом проти Себастьяна Фундори. Тоді також на кону стояв "тимчасовий" титул WBC, який мав стати черговою сходинкою "Пекельної вежі" до повноцінного чемпіонського бою. Однак Мендоса вніс потужні корективи в кар'єру фаворита того протистояння.

Бій розпочався логічно – високий Фундора тримав на відстані супротивника, що поступався йому на 20 см у зрості та на 25 см у розмасі рук. Однак звичка поступово взяла своє і Себастьян перейшов до обміну на середній та близькій відстані, в якій він також є майстром. Здавалося, "Пекельна вежа" наносить достатньо шкоди супротивнику, щоб довести бій до логічної перемоги чи навіть закінчити його достроково.

У п'ятому раунді потужний обмін ударами призвів до того, що у Браяна підкосилися ноги. Обличчя в аутсайдера до того часу вже було розбите до крові. Однак прийшла сенсаційна сьома трихвилинка. Коли спливали перші півхвилини раунду, Фундора необережно опустив праву руку і пропустив потужний оверхенд. "Вежа" похитнулась від цього удару і, мабуть, дарма. Адже вслід прилетів фатальний лівий хук, після якого Себастьян вже не піднявся, поки суддя відраховував секунди до чистого нокауту.

З цього поєдинку обов'язково зробить висновки тренерський штаб Сергія. Не можна недооцінювати потужної контргри американця. Браян дуже терплячий боєць і може зносити безліч ударів у тулуб і голову. Навіть коли здається, що він близький до нокдауну, Мендоса може викинути декілька важких панчів, які здатні вирішити долю поєдинку.

Після такої видовищної перемоги саме Мендоса, а не Фундора вийшов на чемпіонський поєдинок за версією WBO проти Цзю. І цей бій теж має стати певним посібником для тренерського штабу Богачука на наступні декілька днів. "Куля" вчергове показав, наскільки терплячим і незламним бійцем він є. Протягом 12 раундів австралійський фаворит безумовно домінував, але американець не дозволив супротивнику завершити бій достроково.

Було помітно, що Тім і його тренер зробили правильні висновки із протистояння Мендоса – Фундора. Цзю навантажував супротивника великою кількістю ударів, але майстерно переривав всі способи проведення небезпечних контратак. Так, бій тривав всі 12 раундів, але його підсумок був очевидним. Про таку стратегію проведення поєдинка варто тепер замислитися і українському боксерові.

Сильні і слабкі сторони Мендоси

Серед основних плюсів "Кулі" назвемо такі:

гарна фізична підготовка, яку він демонструє в кожному поєдинку;

витривалість щелепи – вміння терпіти безліч ударів від потужних опонентів;

вміння викидати потужні лакі-панчі, здатні потрясати супротивників;

досвід проведення боїв в якості андердога.

Водночас, складно передбачити, в якій функціональній готовності підійде Браян до бою, що не був запланований у його професійному календарі.

Окрім питань щодо відсутності підготовки до поєдинку, назвемо порівняно слабкою стороною "Кулі" обмеженість його технічного потенціалу. Недарма, коли Браян виходив у ринг із більш іменитими супротивниками, то виглядав на їхньому фоні достатньо посередньо. Навіть у переможному файті з Фундорою Мендоса мало чим вразив до моменту нокауту.

Очікування від поєдинку

Якщо бій Богачук – Фундора передчувався як мегавидовище, то зміна супротивника українця суттєво знизила інтерес американської публіки. Але ця андеркардова подія все одно залишається максимально цікавою для українських шанувальників боксу.

Проти "Пекельної вежі" очікували видовища з багатьма несподіванками – аж занадто різні за антропометрією боксери мали зустрітися. Бій різних стилів, зростів, боксерських філософій. Тепер же зійдуться більш схожі супротивники. На перший план вийде не лише питання техніки, але й характеру, витривалості, фізичної готовності.

Сподіватимемося, що обидва боксери будуть в гарній функціональній формі, щоб показати цікаве, конкурентне і потужне протистояння. Але очікуючи бій на зустрічних курсах, все-таки сподіватимемося на перемогу нашого земляка. Бо ж він має бути більш підготовлений на встановлену дату.

Прогноз

За яким би сценарієм не складався бій, будемо вболівати за українського спортсмена. До речі, в букмекерів Сергій вважається явним фаворитом. За два дні до поєдинку на перемогу українця можна поставити з коефіцієнтом 1,60, тоді як успіх американця оцінюється котируванням 2,47.

На користь "Худорлявого" – повноцінні тренувальні збори саме під цю дату. Мінус для Сергія лише в тому, що підготовка була акцентована на бій з височезним шульгою, а боксувати прийдеться з непоступливим і компактним ортодоксом. Через це сутичка буде не такою легкою, як прогнозують букмекери.

Але віримо в силу і розумну підготовку Богачука. Наш вибір – дострокова перемога українця. Все ж таки американцю не вистачить функціоналу на повноцінну зарубу з агресивним і фізично потужним опонентом. Скільки б елементу шоу не було в професійному боксі, все ж таки фундаментальне значення тренувальних зборів і передматчевої підготовки ніхто не скасовував.

Андрій Зуєв, Чемпіон

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