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Неминучість України та сюрприз для Польщі: суперекспрес на фінал кваліфікації Євро-2024 з коефіцієнтом 4,20

Коли за підсумками гарячого вечора зайвими виявляться одразу 3 збірні, на цьому можна виграти.
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Неминучість України та сюрприз для Польщі: суперекспрес на фінал кваліфікації Євро-2024 з коефіцієнтом 4,20
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Джерело - Чемпіон.

6 найкращих національних команд відбору Євро-2024, які ще не знають, чи зіграють у фінальній частині турніру, сьогодні отримають важливі відповіді на шляху до втілення своїх амбіцій. Серед таких команд і Україна. Для всіх, хто бажає втілити в життя свої знання й полоскотати нерви, представляємо традиційний розбір на прикладі всіх трьох матчів.

Грузія — Греція, дата проведення матчу — 26 березня, час початку — 19:00 (за Києвом)

Протистояння команд двох славних у порівняно недавньому минулому футболістів, а це Віллі Саньоль та Густаво Пойєт обіцяє велику кількість боротьби. А от багато голів очікувати не варто. Грузини та греки не є тими командами, яких можна назвати сильними в атаці в грі проти співставних за можливостями суперників. Саме такими командами є учасники цього двобою. Що ж треба знати про обидва колективи в контексті притаманних сторонам статистичних особливостей? 

Грузинів не покидають поле без гола протягом уже 6 матчів кваліфікації Євро. Вдома господарі не поступилися у 8 із попередніх 10 ігор у відборі до ЧЄ (+4=4-2). Разом з тим, одна з команд не забивала у 9 із попередніх 12 домашніх матчів Сакартвело у кваліфікації Євро. 

А що греки? У випадку з матчами "еллади" одна із команд не забивала у 6 із останніх 7 ігор у кваліфікації ЧЄ. Крім того, Греція не пропускала більш ніж один м'яч у 5 із попередніх 7 виїзних матчів євровідбору. Саме тому "низ" є більш ніж вірогідним сценарієм для цієї гри, а також доволі надійним варіантом.

Ставка: ТМ (2,5) за 1,57

Вельс — Польща, 26 березня, 21:45 

Протистоянням ще більш рівних команд виглядає сутичка в Кардіффі. На перший погляд, може здатися, що валлійці поступаються опоненту за силою складу. Проте реальність та цифри вказують на інше.

Почати варто з західного сусіда України. Роберт Левандовський та компанія можуть похизуватися непоганими показниками в останніх зустрічах. "Кадра" не знає поразок у чотирьох поспіль матчах у кваліфікації Євро (+2=2-0). Разом з тим, глядачі бачили не більш, як два голи в 5 із останніх 6 матчів Польщі у відборі до ЧЄ. Останній показник — не менш важливий, ніж загальна успішність польської дружини.  

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Втім, ще більш важливими виглядають показники колектива іншого Роберта — Пейджа. По-перше, валлійці мають вже 5-матчеву безпрограшну серію в кваліфікації Євро (+3=2-0). По-друге, в 16 останніх домашніх матчах у відборі до ЧЄ "дракони" поступилися лише раз (+11=4-0). Для порівняння — в Польщі лише в останніх 5 іграх кваліфікації Євро на виїзді аж три поразки. Зважаючи на всі наведені вище показники колективів напрошується висновок, згідно якого мінімальна перевага таки на боці господарів. Ризикнемо вибрати варіант, згідно якого "дракони" щонайменше не програють, а на табло в підсумку побачимо не більш, як три голи.

Ставка: 1Х+ТМ (3,5) за 1,67

Україна — Ісландія, 26 березня, 21:45 

Не оминемо й тему імовірного сценарію матчу збірної України. Тим паче, що цікавих статистичних фактів, згідно з якими теорія про розвиток подій у тому чи іншому напрямку підтверджується, вдосталь. 

Що ж ми бачимо? У 11 із останніх 13 матчів України у кваліфікації Євро команди забивали щонайменше двічі. Крім того, "синьо-жовті" не поступаються у чотирьох поспіль матчах відбору до ЧЄ (+3=1-0). Не менш важливо й те, що Україна не пропускала більш як один гол у 6 із останніх 7 ігор кваліфікації Євро.

А що ж ісландці? В матчах цієї команди доволі часто учасники теж забивають щонайменше двічі — так було в 12 із попередніх 14 ігор співвітчизників Ейдура Гудйонсена у кваліфікації Євро. Та варто пам'ятати й те, що ісландці не поступилися у 4 з останніх 6 ігор у відборі до ЧЄ (+3=1-2). З огляду на такі показники команд, оптимальним та навіть неминучим виглядає вибір на користь "помірної" результативності з умовою, що Україна в основний час щонайменше не програє.

Ставка: 1Х та 1-3 гола в матчі за 1,60

Сумарний коефіцієнт: 4,20

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