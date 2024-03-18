Колосальне домінування: підсумки виступу Іги Швьонтек в Індіан-Веллсі-2024

Джерело - Чемпіон.

28-річна Марія Саккарі, що посідає 9-те місце в рейтингу WTA, на шляху до фіналу Індіан-Веллса-2024 подолала двох місцевих фавориток – Емму Наварро та Коко Гофф. Попри це, у вирішальному матчі проти першої ракетки світу публіка на стадіоні була явно на боці грекині.

Це не дивно, адже більшості вболівальників хочеться побачити хоч якусь конкуренцію в іграх Іги Швьонтек, яка в цьому році на каліфорнійських кортах виглядала аж занадто впевнено.

Статистика переможниці BNP Paribas Open

У шести проведених матчах польська тенісистка віддала всього 21 гейм. Це рекордний показник для турніру в XXI столітті (як для жінок, так і для чоловіків).

У жодному з протистоянь Іга не програла більше чотирьох геймів. Якщо перший сет завершувався з рахунком 6:4, у другому оформлювалася "баранка".

У шести поєдинках тричі зафіксовано рахунок 6:0 у сетах. Ще по два рази Швьонтек вигравала з результатом 6:1 і 6:2. Домінування виявилося колосальним.

Але вражає не лише статистика. Набагато важливіші ключові ознаки гри 4-разової чемпіонки турнірів категорії Grand Slam:

потужна перша подача (постійно на рівні 115 миль за годину);

агресивний ударний тиск, що безперервно пригнічує супротивниць;

емоційний спокій (чи принаймні дуже вдале приховування внутрішніх переживань);

невелика кількість невимушених помилок при ризикованій грі під саму задню лінію.

І всі ці ознаки поєднуються в єдине ціле завдяки ключовій характеристиці гри, що проявила 22-річна спортсменка – стабільність.

Швьонтек легко впоралась із Саккарі у фіналі Індіан-Веллса

На що сподіватися суперницям Іги в майбутньому?

Чи не занадто "жахливу" для суперниць польки картину ми намалювали? Додамо до неї ще два показових статистичних факти: з 36 останніх зустрічей Іга перемогла в 32, при цьому у 25 з цих протистоянь було зіграно менш як 20 геймів.

Схоже, суперницям лідерки світового рейтингу залишається сподіватися тільки на її "милість". Мається на увазі, що Швьонтек іноді "обігрує" сама себе. Так сталося в середині першого сету фінального поєдинку. Іга включила зайвий ризик і багато м'ячів приземлялося трошки за межами корту. Не дивно, що в першій партії в опоненток зафіксована майже рівна кількість невимушених помилок (9:10).

Сучасний жіночий теніс характерний однією цікавинкою: хто й унаслідок чого переможе Ігу. Нам як шанувальникам цього виду спорту залишається подякувати Швьонтек за таку додаткову інтригу. Побажаємо їй уникати травм і проблем зі здоров'ям, щоб і надалі тішити нас потужною, впевненою і стабільною грою, яка дійсно приносить вболівальницьку насолоду.

Андрій Зуєв, Чемпіон

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