Чому матчі клубів Луніна і Трубіна варті уваги: суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 6,71

Ліга чемпіонів та Ліга Європи як турніри для правильного вибору.

Джерело - Чемпіон.

Середина тижня — місце для проведення матчів у міжнародних європейських клубних змаганнях. А також нових пригод для всіх небайдужих полоскотати нерви.

Цього разу наша увага сконцентрована на одному матчі в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а також трьох зустрічах на аналогічній стадії Ліги Європи.

Реал — Лейпциг, турнір — Ліга чемпіонів, дата проведення матчу — 6 березня, час початку — 22:00 (за Києвом)

Вибір на матч продиктований самим рахунком першої зустрічі. Перевага 1:0 команди Андрія Луніна аж ніяк не гарантує столичному іспанському клубу прохід у наступний раунд. А тому мадридці не можуть дозволити собі зіграти в напівсили навіть у думках. На перемогу "бланкос" в основний час натякає й статистика. В 13 із попередніх 14 ігор у цьому турнірі "галактікос" не поступилися (+12=1-0). Крім того, Реал виграв у 9 із попередніх 10 домашніх зустрічей у змаганні (одна мирова).

Нарешті, не можна не згадати й повернення Беллінгема. Розлючений після матчу в Ла Лізі з Валенсією англієць відновився після травми, тож очікується його поява в стартовому складі. А це ще один аргумент на користь господарів. У цьому контексті показники РБ на виїзді великого значення не мають. Втім, варто зазначити, що всі останні перемоги німецького клубу в ЛЧ у гостях були взяті в протистояннях не з топовими клубами — Црвеною Звездою, Янг Бойз, Шахтарем, Селтіком та Брюгге. В решті випадків Лейпциг незмінно поступався. Саме тому скромним, однак далеко не мінімальним коефіцієнтом на вікторію господарів скористатися точно варто.

Ставка: П1 за 1,60

Рома — Брайтон, Ліга Європи, 7 березня, час початку — 19:45

Протистояння італійського та англійського клубів — одне з найрівніших на стадії. Проте в римській битві мінімальна перевага все ж на боці господарів. Пріоритет "вовків" — Серія А, там римляни мають непогані шанси фінішувати в топ-4 й потрапити в ЛЧ. Але про можливість поповнити поки ще далеко не багатий титулами клубний музей, а також підстрахуватися саме через ЛЄ, ніхто не забуває.

Почнімо з того, що "джаллороссі" мають гарні результати на своєму полі не лише в ЛЄ, а й у першості Італії. Та й за досвідом у єврокубках суперника точно переважають. Так, у Лізі Європи в "чайок" поразок на виїзді наразі немає, але в АПЛ у Брайтона в 12 попередніх іграх на виїзді лише дві вікторії, й обидві — над клубами з нижньої частини таблиці.

Так, перед нами команди, які можна назвати забивними. В римлян удома 33 голи в 14 домашніх іграх. Англійці в АПЛ у гостях забивають у середньому 1,5 м’яча. Однак відповідальність за результат, а також перспектива другого матчу, накладатимуть на дії команд свій відбиток. Саме тому варіант не більш ніж із чотирма голами за підсумками 90 хвилин з таким коефіцієнтом виглядає надійним вибором.

Ставка: 1Х+ТМ (4,5) за 1,55

Марсель — Вільярреал, Ліга Європи, 7 березня, час початку — 22:00

Не менш інтригуючим виглядає франко-іспанське протистояння. Не в останню чергу — через тренерський фактор. Марселіно Гарсія повертається на "Велодром", та цього разу вже на боці суперника Марселя. Дуель з Олімпіком стане серйозним мотиваційним викликом для Тораля.

Високою є вірогідність голів у виконанні обох команд. Й не тільки тому, що обидва учасники ігор забивали у 6 із попередніх 8 матчів Олімпіка у ЛЄ. В останніх поєдинках Вільярреала забиті м’ячі в обидві сторони — звична справа. Марсель же, в контексті гри оборони команди, як був ласим шматком для атаки суперників за Гаттузо, таким залишився уже й із Гассе на чолі. Крім того, нападник господарів Обамеянг — найкращий бомбардир в історії Ліги Європи, а габонець ще й забив найбільше у поточному змаганні (сім разів). Гості ж забивали в основний час у 18 із попередніх 21 матчу в ЛЄ. Врешті, в іспанців є Жерар Морено, у якого в 33 матчах у Лізі Європи 16 голів та 7 асистів. За таких обставин проходити повз відносно привабливий коефіцієнт не варто.

Ставка: Обидві заб’ють за 1,69

Бенфіка — Рейнджерс, Ліга Європи, 7 березня, час початку — 22:00

Потенційно привабливим виглядає й матч за участі команди іншого воротаря збірної України. Й саме через варіант на господарів поля. Річ у тому, що Бенфіка забивала не менш як двічі в попередніх семи домашніх зустрічах у ЛЄ. Крім того, "орли" вирізняються гарною результативністю й у домашніх іграх у Примейрі — у кожному з шести останніх матчів лісабонці забивали два або більше голів. Не варто забувати й про те, що господарі зіграють після подвійного й гучного провалу на внутрішній арені на минулому тижні, а тому будуть прагнути проявити себе якнайкраще перед рідними трибунами.

Врешті, шотландці пропускали більше одного разу у двох з останніх трьох виїзних матчів у другому за рангом єврокубку. Тож зазначений нижче коефіцієнт вартий уваги гравців.

Ставка: Бенфіка ІТБ (1,5) за 1,60

Сумарний коефіцієнт: 6,71

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