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Унікальне боксерське шоу: в ринг вийдуть батько та син

Головним боєм івенту стане поєдинок 45-річного Віллі Лімонда, а перед цим у ринг вийде його 20-річний син Джейк Лімонд
Сьогодні 17:55 Максим Розенко 220 0
Унікальне боксерське шоу: в ринг вийдуть батько та син

Джерело - Чемпіон.

12 квітня на 5-тисячній Emirates Arena в Глазго відбудеться вечір боксу, в якому можна буде побачити унікальне явище - спочатку на шотландський ринг вийде син, а потім батько. 

45-річний шотландець Віллі Лімонд проведе бій з 29-річним британцем Джо Лоузом. Зараз у послужному списку Лімонда-старшого 48 боїв, у яких він здобув 42 перемоги й зазнав 6 поразок. Важко повірити, але свій дебютний поєдинок на професійному ринзі Віллі провів ще в минулому столітті - 12 листопада 1999 року в Глазго. Вже 24 червня 2000 року Лімонд бився на 52-тисячній футбольный арені Hampden Park, де свої домашні матчі традиційно проводить збірна Шотландії. В межах цього ж боксерського вечора свій бій виграв легендарний Майк Тайсон, який переміг американця Лу Саварезе. 

18 червня 2004 року Віллі здобув перемогу в Глазго над французом Джибаба і став чемпіоном Європи. Є в кар’єрі шотландця і бої з легендами боксу - 11 вересня 2010 року в Мехіко Ліманд програв місцевій легенді Ерику Моралесу. Зазначимо, що це був єдиний у майже 25-річній професійний боксерській кар'єрі шотландця виїзд за межі Великої Британії. 14 липня 2007 року в Лондоні Віллі поступився ще одній зірці світового боксу Амиру Хану. 25 листопада 2011 року в Мазервелі - британцю Ентоні Кролла, який через декілька років бився за звання чемпіона світу в Лондоні з Василем Ломаченком. Останній час досвідчений ветеран робив паузи в кар’єрі на 2-3 роки, але в Шотландії Віллі поважають за те, що він в такому поважному віці виходить у ринг і при цьому демонструє непоганий бокс. 

Його 20-річний син Джейк Лімонд дебютував на професійному рингу 4 лютого 2022 року і за цей час провів 6 боїв. Всі виграв. Але поки рівень його опозиції не дозволяє робити висновки, чи зможе він досягти або перевершити здобутки свого батька. 

Також у межах івенту відбудеться дебют у професійному боксі золотого медаліста Співдружності шотландця Шона Лазеріні, за спиною в якого - чудова кар’єра в аматорському боксі.   

Вартість квитків на унікальне шоу складає від 44 до 217 фунтів (від 2200 до 10850 гривень). Організатор шоу, St Andrew’s Sporting Club із Глазго, після запиту від Чемпіона пообіцяв надати 20 запрошень на це шоу з родзинкою для української громади в Шотландії.

Максим Розенко, Чемпіон

"У ринзі хвилювався більше": ексчемпіон світу два роки розстрілює шахеди з кулемета

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