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Відомий закарпатський гурт присвятив пісню загиблому в Маріуполі чемпіону світу

Український гурт Rock-H / Рокаш зняв кліп на основі трагічної історії з життя
Сьогодні 15:35 Максим Розенко 226 0
Відомий закарпатський гурт присвятив пісню загиблому в Маріуполі чемпіону світу
#війна

Джерело - Чемпіон.

“Таткова любов” - так називається пісня гурту Рокаш, текст якої був створений на основі відеозвернення захисника Маріуполя, чемпіона світу з тайського боксу Олексія Яніна до маленького сина Назара. Олексій захищав Україну ще до повномасштабного вторгнення, був військовослужбовцем окремого загону спеціального призначення "Азов" Нацгвардії та загинув у Маріуполі 7 квітня 2022 року.

Його дружина Тамара Яніна, бажаючи розповісти про те, яким Олекса був татом, оприлюднила відео, що він записав для сина. Учасники гурту товаришували з нею багато років, перетинаючись на фестивалях та концертах, і віддана слухачка навіть зробила татуювання зі словами однієї з пісень Рокаш. Коли менеджерка гурту Ірина Янцо побачила відеозвернення - його слова склалися спочатку у вірш, а згодом у пісню, яку записав і надіслав Тамарі лідер гурту Віктор Янцо.

“Ми хвилювалися, як вона сприйме творчість на основі особистого горя, і вдячні, що Тамара не закрилася в собі, а подякувала нам за пісню”, - каже Віктор Янцо.

Напередодні 40-го дня народження чоловіка вдова попросила музикантів зробити студійний запис, і обмовилась, що мріє про кліп у його пам’ять. У відповідь гурт звернувся до відомого режисера, автора кліпу “Фортеця Бахмут” Віктора Скуратовського з пропозицією співпраці. Тамара та її 4-річний син Назар також взяли участь у зйомках, які відбулися 20 листопада у Києві.

“Для нашої родини це більше, ніж кліп. Це пам’ять про батька для сина на все життя”, - зізналась Тамара Яніна після завершення зйомок.

За перші дні у мережі відео зібрало багато поширень та коментарів, серед яких є такий: 

“Достойна пісня нашого часу. Колись через неї майбутні покоління будуть відчувати, що то було таке…”.

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