Трубін пропустив прикрий м'яч поміж ніг у матчі з аутсайдером чемпіонату Португалії

Не найкращий матч для українця

Джерело - Чемпіон.

Анатолій Трубін зіграв непереконливо в моменті з першим голом у матчі 19-го туру чемпіонату Португалії між Ештрелою Амадора та Бенфікою.

На 28-й хвилині український воротар пропустив гол поміж ніж після удару Лео Джаби, який добивав із досить гострого кута. 1:0.

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На щастя для Анатолія, Бенфіка відповіла супернику чотирма голами, тож фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок 4:1 на користь лісабонців, які продовжують переслідувати своїх сусідів по місту - Спортинг, що очолює турнірну таблицю (між командами 1 очко різниці).

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