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Поворознюк: "Лунін – розпіарений чувак, краще б він пішов до іншої команди"

Одіозний функціонер укотре нагадав про себе
Сьогодні 00:21 Андрій Дунець 417 0
Поворознюк: "Лунін – розпіарений чувак, краще б він пішов до іншої команди"
#Андрій Лунін, #Олександр Поворознюк, #Реал Мадрид, #Михайло Мудрик

Джерело - Український футбол.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк жорстко висловився про воротаря мадридського Реала та збірної України Андрія Луніна.

Функціонер вважає голкіпера переоціненим і що той даремно залишається у "королівському клубі".

"Я не вітав і не вітаю шлях Луніна. Розпіарений чувак, Реал Мадрид... Краще б він пішов до іншої команди, де б він грав. А те, що він пробув у Реалі й двічі вийшов, коли був травмований основний воротар, це несерйозно. Він не чекає на свій шанс і не доводить, що найсильніший, а просто розслабляється. Чекає, коли Куртуа отримає травму.

Луніну варто йти туди, де він гратиме постійно? Звичайно. Ось Мудрик пішов. Просто зчіплюй зуби та доводь. Тобі дають шанс, зчіпляй зуби та доводь. Все від футболіста залежить. Уперед. А на продажі Луніна заробили грошей, але всі чудово знали, що грати він не буде. Усі це знали", – сказав Поворознюк в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, останнім часом, після серйозної травми Тібо Куртуа, Лунін устиг закріпитися в статусі першого номера Реала, вигравши конкуренцію в Кепи Аррісабалаґи, та став одним із найкращих гравців матчу проти Атлетико за версією відомого статистичного ресурсу.

Відео дня: Лунін продемонстрував блискавичну реакцію в мадридському дербі

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