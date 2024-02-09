Поворознюк: "Лунін – розпіарений чувак, краще б він пішов до іншої команди"

Президент Інгульця Олександр Поворознюк жорстко висловився про воротаря мадридського Реала та збірної України Андрія Луніна.

Функціонер вважає голкіпера переоціненим і що той даремно залишається у "королівському клубі".

"Я не вітав і не вітаю шлях Луніна. Розпіарений чувак, Реал Мадрид... Краще б він пішов до іншої команди, де б він грав. А те, що він пробув у Реалі й двічі вийшов, коли був травмований основний воротар, це несерйозно. Він не чекає на свій шанс і не доводить, що найсильніший, а просто розслабляється. Чекає, коли Куртуа отримає травму.

Луніну варто йти туди, де він гратиме постійно? Звичайно. Ось Мудрик пішов. Просто зчіплюй зуби та доводь. Тобі дають шанс, зчіпляй зуби та доводь. Все від футболіста залежить. Уперед. А на продажі Луніна заробили грошей, але всі чудово знали, що грати він не буде. Усі це знали", – сказав Поворознюк в інтерв'ю Українському футболу.