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"Кого б я вбила на порожній дорозі?" - дівчина футболіста Динамо проїхалася Києвом на швидкості 150 км/год

І похизувалася цим у соцмережах
Сьогодні 12:17 Андрій Дунець 267 0
"Кого б я вбила на порожній дорозі?" - дівчина футболіста Динамо проїхалася Києвом на швидкості 150 км/год
#Динамо, #Назар Волошин

Джерело - Чемпіон.

Обраниця 20-річного нападника київського Динамо Назара Волошина продемонструвала, що любить швидку їзду. Щоправда, зробила це Ліза Кандиба в центрі Києва із перевищенням швидкості аж на 100 км/год.

Дівчина похизувалася цим у сторіз Instagram, написавши: "Коли мені підморгнула BMW аварійкою. Загалом таке рідко буває зараз, я їжджу спокійно".

Відео

Запис також опублікував популярний київських новинний паблік. Лізі це сподобалось: "Клас, мене опублікував мій улюблений паблік. Боже, трагедія прямо, один світлофор проїхала 140".

Кандиба, як виявилось, готова нести відповідальність за своє порушення правил дорожнього руху: "Ну, нехай виписують штраф... Начебто всі їздять 50-70, я вас благаю. Я щодня за кермом бачу, що абсолютно всі їздять 70+. Ви всі так пишете, ніби вперше побачили, де хтось їде з трохи більшою швидкістю, ніж треба. Я вам скажу більше, навіть поліція не їздить 50".

А головне виправдання таке: "Кого б я вбила на порожній дорозі?"

Зазначимо, що нині дозволена швидкість руху дорогами столиці України обмежується до 50 кілометрів за годину.

Волошин: Дуже хочу в Англію, грати в АПЛ

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