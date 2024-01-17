Відома українська блогерка зізналася Астаф’євій, що закохана в Мудрика

Джерело - Чемпіон.

Днями на ютуб-каналі відомої співачки та моделі Playboy Дарії Астаф'євої вийшов новий випуск шоу "Такі страви" з Дарією Квітковою, де зірки українського шоубізнесу готували коропа з грибами.

Під час приготування страви дівчина зізналася, що їй дуже подобається футболіст Челсі Михайло Мудрик або, як вона сказала, "біленький такий". Квіткова розповідає, що спортсмен часто трапляється їй у рекомендаціях Instagram і вона "залипає" на нього. Дарія активно ставить лайки на публікації Мудрика, проте той не звертає на неї уваги.

Михайло трохи молодший за інфлюенсерку, про що дівчата активно жартують у цьому епізоді. Без уваги не лишилося і татуювання футболіста "Only Jesus", яке Астаф’єва інтерпретувала по-своєму.

Дарія Квіткова – українська блогерка, інфлюєнсерка та переможниця проєкту "Холостяк" 2019 року.

Фото: інстаграм Дарії Квіткової

Нагадаємо, нещодавно інтернет-спільнота запідозрила, що в Мудрика зав'язався роман із російською моделлю.

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