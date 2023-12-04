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Дружина Маліновського дотепно обурилась асистом Коваленка в матчі проти команди її чоловіка

Віктор оцінив гру слів Роксани
Сьогодні 19:15 Андрій Дунець 362 0
Дружина Маліновського дотепно обурилась асистом Коваленка в матчі проти команди її чоловіка
#Дженоа, #Емполі, #Віктор Коваленко, #Роксана Маліновська, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Роксана Маліновська дотепно звернулася до Віктора Коваленка після матчу 14-го туру італійської Серії А між Дженоа та Емполі.

Команди зіграли внічию з рахунком 1:1, а до обидвох результативних дій свої ноги доклали українці, які в цій грі виступали по різні боки - Руслан Маліновський забив супергол за господарів, а Коваленко відав гольовий пас після виходу на заміну за гостей, допомігши відновити паритет.

Це стало приводом для коментаря дружини півзахисника Дженоа, який вона залишила під дописом футболіста Емполі в Instagram: "Вітю, ти нам усю малину обломав. Браво!"

Коваленко оцінив таку гру слів Маліновської, відповівши кількома емоджі, що регочуть.

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