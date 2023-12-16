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Суддя пробачив Малиновського: українець жорстко сфолив проти гравця Ювентуса, але отримав лише жовту картку

Фол був виправданий - Руслан зривав небезпечну атаку суперників
Сьогодні 04:53 Андрій Дунець 113 0
Суддя пробачив Малиновського: українець жорстко сфолив проти гравця Ювентуса, але отримав лише жовту картку
#Дженоа, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус, #Руслан Малиновський

Джерело - Чемпіон.

Руслан Малиновський допоміг Дженоа зіграти внічию з Ювентусом у 16-му турі італійської Серії А, проте зробив це не завдяки своїм креативним умінням.

На 90-й хвилині українському півзахисникові довелось іти в жорсткий підкат - прямою ногою, відірваною від газону. Жертвою став Кенан Їлдіз, який з'явився на полі лише кількома десятками секунд раніше.

Арбітр Давіде Масса покарав Малиновського за цей фол жовтою карткою, однак при перегляді повтору здається, що гравцеві "грифонів" неабияк пощастило не побачити перед собою червоне світло.

Відео

Гра завершилася з рахунком 1:1. Малиновський відбігав увесь матч і отримав за свій виступ оцінку 7,1 від статистичного ресурсу SofaScore.

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