Чоловік Світоліної травмував супервайзера виставкового турніру

Але є нюанс

Джерело - UTS Tour.

Гаель Монфіс був дискваліфікований з виставкового турніру The Ultimate Tennis Showdown, який зараз відбувається в Осло (Норвегія), за те, що завдав травми супервайзеру змагань Стефану Апостолу.

Втім, як повідомляє офіційний акаунт UTS в Instagram, французький тенісист зробив це ненавмисно.

"Учора в роздягальні між Гаелем Монфісом і супервайзером турніру Стефаном Апостолу сталася грайлива перепалка, внаслідок якої супервайзер отримав невелику травму. Ми на 100% упевнені, що з боку Гаеля не було жодного злого наміру, але оскільки офіційна особа отримала травму, нехай і незначну, ми вирішили, що у нас немає іншого виходу, окрім як дискваліфікувати Гаеля. Гаель погодився з дискваліфікацією, і вони з супервайзером розлучилися на дружніх умовах. Побачимося наступного разу, Гаелю", – йдеться в заяві організаторів.

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The Ultimate Tennis Showdown – міжнародна тенісна ліга, заснована 2020 року під час паузи в офіційному Турі через пандемію коронавірусу.

Наступного тижня Монфіс, який є чоловіком української тенісистки Еліни Світоліної, виступить на турнірі АТР 500 у Роттердамі.

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