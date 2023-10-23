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Світоліна просльозилась після перемоги Монфіса над росіянином: зворушливе відео

Чоловік Еліни здобув 12 титул у кар'єрі!
Сьогодні 10:23 Андрій Дунець 270 0
Світоліна просльозилась після перемоги Монфіса над росіянином: зворушливе відео
#Еліна Світоліна, #Гаель Монфіс

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна стала свідком емоційного моменту після перемоги свого чоловіка Ґаеля Монфіса над росіянином Павєлом Котовим у фіналі турніру ATP 250 у Стокгольмі.

Француз здобув вольову перемогу з рахунком 4:6, 7:6(6), 6:3 в матчі, що тривав 2 години 38 хвилин.

А після гри взяв традиційне слово переможця змагань, звернувшись до близьких:

"Особливий тиждень для мене з трьома жінками. Моя мама, дякую. Як завжди, приємно виграти титул перед нею. Моя дружина Еліна. Дякую тобі. Й остання, яка дивиться перед телевізором, - моя донька Скай. Це вперше я виграв титул як батько. Це дуже особливо для нас".

Відео реакції Еліни

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Допис, поширений ATP Tour (@atptour)

Для 37-річного Монфіса це 12-й титул на рівні ATP у кар'єрі та другий - у столиці Швеції. Він став найбільш віковим чемпіоном турніру в Стокгольмі в історії та найбільш віковим в АТР-турі з 2019 року (тоді на рік старший Роджер Федерер виграв титул у Базелі).

Завдяки цій звитязі колишня 6-та ракетка світу повернеться в першу сотню світового рейтингу (90), піднявшись відразу на 50 позицій.

Нагадаємо, Світоліна повсякчас підтримує Ґаеля на трибунах. Приміром, під час серпневого турніру у Вашингтоні, коли Монфіс у яскравому матчі здолав колишнього росіянина Бублка.

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