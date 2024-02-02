Суперсейв Луніна допоміг Довбику залишитись на 1-му місці в перегонах бомбардирів Ла Ліги

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Джерело - Чемпіон.

Андрій Лунін зберіг ворота Реала на замку в перенесеному матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги проти Хетафе (2:0).

Чи не найреальніший момент для гола господарі поля змарнували на 73-й хвилині, коли Борха Майораль вийшов на побачення з Луніним, але транзитом від його рук поцілив у штангу.

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Саме цей порятунок Луніна дозволив іншому українцеві Артему Довбику залишитись на першому місці у списку бомбардирів чемпіонату Іспанії - крім нього, також по 14 голів мають саме Майораль і Джуд Беллінґем.

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