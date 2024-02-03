Що робити Усику: чекати на одужання Тайсона Ф'юрі чи вийти на бій із Хрговичем

У 2016 році без будь-яких поважних причин Тайсон Ф’юрі двічі уникав матчу-реваншу з Володимиром Кличком

Джерело - Чемпіон.

Новина про перенесення мегафайту між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі сколихнула боксерський світ. Але дехто цьому не здивувався. Ще пару тижнів тому я мав приватну розмову з одним із представників команди Усика. Він зізнався, що не вірить у реальність цього довгоочікуваного поєдинку.

“Навіть рекордний гонорар, який вимірюється десятками мільйонів доларів, не змусить британця вийти в ринг, - розмірковував приятель. - Тайсон Ф’юрі розуміє, що програє бій, а з ними і свій чемпіонський пояс. Він ще може провести декілька більш безпечних для себе поєдинків, зберегти свій пояс і непогано заробити. Хоча він і так уже достатньо заробив за свою професійну боксерську кар’єру. Прогнозую, що він зіскочить із бою. Ось подивишся!”

Нагадаю, що це вже далеко не перший бій з українцями, який британець зриває. У 2016 році без будь-яких поважних причин він двічі уникав матчу-реваншу з Володимиром Кличком. Тоді у британця не було травм. У 2016-му в Лондоні навіть пройшла пресконференція з анонсом бою, на яку прилетів Володимир. Але Тайсон Ф’юрі на неї так і не з’явився. Особливо жалюгідними виглядали слова його промоутера, що у боксера зламалася машина під час його поїздки на пресконференцію. “Чого ж він тоді не замовив таксі?” - поцікавився англійський журналіст. Промоутер спершу почав розповідати, що у боксера сів телефон, а коли зрозумів, що з кожним наступним своїм виправданням перетворюється у справжнє посміховисько, безнадійно і похмуро розвів руками.

Матч-реванш було перенесено на іншу дату, але далі навіть до пресконференції справа не дійшла. Британець зізнався у своїх великих психологічних проблемах. Стала відомою історія, що в його аналізах знайшли заборонені речовини й незабаром його позбавили боксерської ліцензії. Причому проблеми у Тайсона були настільки суттєвими, що пізніше він зізнався британським медіа, що навіть роздумував про самогубство. Після цього Ф'юрі, потрібно віддати йому належне, взяв себе в руки, повернувся в ринг і навіть завоював пояс WBC.

Здавалося, його об’єднувальний бій з Усиком неминучий. Після матчу-реваншу Усик - Джошуа в серпні 2022 року команди обох боксерів оптимістично заявляли, що ведуть продуктивні перемовини. Бій спочатку повинен був відбутися в грудні 2022 року в Саудівській Аравії. Але тоді не склалося і пішли розмови провести мегафайт у Лондоні на 90-тисячному Вемблі в березні 2023-го. І знов не вийшло. Британець висував нові вимоги, що кінець кінцем набридло Усику, який вирішив провести захист-бій проти Даніеля Дюбуа на 45-тисячній футбольній арені у Вроцлаві в серпні 2023 року. Мегафайт же з Тайсоном запланували на грудень 2023-го в Саудівській Аравії. Але британець у жовтні провів непереконливий бій проти боксера-дебютанта Френсіса Нганну і потребував більше часу на відновлення. Поєдинок Усик - Тайсон Ф’юрі запланували на 17 лютого. Але 2 лютого стало відомо, що британець травмувався на спарингу і мегафайт знов перенесено.

Що в цій ситуації робити Олександру? У нього було два варіанти. Чекати одужання британця і нової дати об’єднувального бою. Або провести обов’язковий захист титулу IBF із хорватом Хрговичем 17 лютого.

Другий варіант має свої переваги. По-перше, в Усика буде чудова нагода захистити чемпіонський пояс IBF. По-друге, це було б наочним нагадуванням Тайсону Ф’юрі, що світ крутиться не тільки навколо нього. І вже британець чекав би наступної дати мегафайту.

Мінусів, звісно, теж вистачає. Мегайфайт Усик - Тайсон Ф’юрі та бій Усик - Хргович, це, як колись казав футбольний тренер Безсонов, “зовсім різні бл… турніри”. Ключовим тут стало рішення організаторів івенту, які сплачують гонорари боксерам і забезпечують організацію вечора. Вони вирішили перенести шоу.

Максим Розенко, Чемпіон

Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua